Sorpreso a lanciare oggetti dal balcone. E scatta la denuncia

Nella strada in cui viveva, ormai era diventato un problema: affacciandosi alla finestra, lanciava oggetti contro le vetrine dei negozi. Danneggiandone più volte le vetrine. Nella mattina di mercoledì, una pattuglia della polizia è stata inviata in via Vespucci, dove era stato segnalato un uomo che, affacciato al balcone della propria casa, stava lanciando oggetti in strada colpendo la vetrina di un negozio danneggiandola. Gli equipaggi della Volante sul posto hanno provveduto ad assumere le prime informazioni dalla vittima e dagli altri testimoni, giungendo poco dopo a identificare il colpevole. Si trattava di un cittadino italiano di 55 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine e con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, già sottoposto a misura di sicurezza. L’uomo è stato trovato all’interno della propria abitazione visibilmente alterato. Per questa ragione, sul posto è giunto personale del 118 che, dopo una breve visita, ha deciso di portare l’uomo in ospedale. I poliziotti hanno in ogni caso proceduto a segnalarlo all’Autorità Giudiziaria per danneggiamento aggravato e getto pericoloso di cose in luogo pubblico.

Da.Cr.