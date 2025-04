Sorpresa in piazza Cambiaghi. Il mercato trasloca ancora. Bisogna completare i lavori

Sorpresa da parte di parecchi cittadini che ieri mattina non hanno trovato le bancarelle del mercato in piazza Cambiaghi.Su un cartello apposto dagli ambulanti, la comunicazione di un trasferimento del mercato fino a data da destinarsi in via Pellettier, al parcheggio del Mosè Bianchi (come è stato nei sette mesi di cantiere di riqualificazione dell’area), per via di lavori non meglio specificati. Informazione che però non è stata diffusa nei canali ufficiali del Comune, se non all’interno dell’ordinanza sulle modifiche alla viabilità previste per il concerto dei Modena City Ramblers, in programma stasera proprio in piazza Cambiaghi.

In vista dell’appuntamento, il parcheggio della piazza è chiuso già da giovedì (come annunciato dal Comune), mentre è solo da ieri che per preparare gli allestimenti si è reso necessario lo spostamento anche del mercato. I lavori saranno realizzati dopo il concerto e sono l’ultima tranche del cantiere: si tratterà della colorazione e della resinatura color porfido dell’asfalto stampato della piazza, per evitare che la nuova pavimentazione costata soldi e fatica si rovini. "Abbiamo dovuto aspettare la bella stagione – spiega il vicesindaco e assessore al Patrimonio Egidio Longoni – come già avevamo previsto e comunicato, poiché non si potevano realizzare a dicembre a freddo. Ora il clima consente la colorazione e la posa della resina con un’asciugatura in tempi rapidi".

"I lavori hanno una previsione di durata di qualche settimana – chiarisce – noi cercheremo di riaprire la piazza prima possibile". Da parte dei mercatali non ci sono grosse preoccupazioni per il momentaneo trasferimento in via Pellettier. È più la gratitudine per avere finalmente una piazza Cambiaghi rinnovata e dagli spazi più funzionali. "Avevamo chiesto di realizzare l’intervento a luglio per il calo del lavoro – dice Lorenzo Manazzale – ma questa chiusura temporanea non rappresenta un grande problema. Meglio per noi se le settimane sono due anziché cinque, ma in ogni caso siamo contenti del lavoro fatto dal Comune. L’unica cosa che vorrei chiedere ora – conclude – è di aumentare i controlli sugli ambulanti che lasciano i rifiuti buttati per terra e non rispettano le regole. È importante tutelare il decoro della piazza".