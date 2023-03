Sorpresa di Pasqua Riapre il bar della Villa E a maggio si aggiunge un giorno in più di visite

di Martino Agostoni

Il servizio bar interno alla Villa Reale potrebbe tornare operativo settimana prossima, in tempo per il weekend di Pasqua. Lo comunica la direzione del Consorzio di gestione della reggia e del parco per dare un segnale di attenzione verso i visitatori della Villa Reale e fare il punto sulla ricerca di un nuovo operatore a cui affidare l’attività dopo la chiusura del bar al piano terra avvenuta poche settimane fa. "A partire dallo scorso autunno – spiega la nota del Consorzio – il Consiglio di gestione e la direzione hanno investito per garantire funzionalità agli ambienti della ristorazione, acquistando i materiali tecnologici per effettuare il servizio, che sono già parzialmente in consegna. Nelle ultime settimane sono in corso, inoltre, alcuni interventi sugli impianti di natura idraulica ed elettrica finalizzati al ripristino della funzionalità anche con incremento di attrezzature".

La direzione del Consorzio inoltre precisa che si tratta di misure ancora temporanee poiché "la soluzione definitiva si otterrà a seguito dell’assegnazione del bando per la concessione del servizio bar e ristorante", una ricerca di un nuovo soggetto a cui affidare l’attività che è già in corso, come ha potuto confermare durante l’ultimo Consiglio comunale anche l’assessora con delega a Parco e Villa Reale, Arianna Bettin, in risposta all’intervento del consigliere Paolo Piffer che segnalava disagi per i turisti a causa della mancanza del servizio bar. Considerazioni a cui replica anche la direzione del Consorzio che con la nota diffusa ieri precisa che "non c’è stata alcuna fuga" di baristi, ma semplicemente è in corso un cambio di operatore per la gestione del servizio bar della Villa, che potrebbe tornare ad essere operativo già dal weekend di Pasqua". Mentre rispetto all’attività e offerta culturale della reggia di Monza il Consorzio ribadisce che è in corso da mesi un progetto di rilancio del complesso monumentale di Villa Reale e Parco, in particolare dopo l’interruzione 2 anni fa della gestione del concessionario privato e alle difficoltà portate al settore turistico dall’emergenza sanitaria.

"La Villa Reale con il Parco e i giardini è al centro di un progetto di rilancio da mesi. Sono i dati a dimostrarlo – precisa il Consorzio –: 150.000 le presenze registrate dalla riapertura della Villa e oltre 100.000 i visitatori alle mostre all’Orangerie e al terzo piano del Belvedere. A titolo di esempio, nel corso dell’ultimo weekend sono state 5.600 le persone che hanno visitato l’allestimento green delle serre per l’iniziativa dedicata al florivivaismo, 3.460 i visitatori della Villa Reale e delle mostre allestite". Il Consiglio di gestione del Consorzio ha dato mandato alla direzione di aumentare i giorni di apertura della reggia a partire dall’1 maggio con l’introduzione del terzo giorno settimanale rispetto all’attuale organizzazione limitata a sabato, domenica e festivi: una scelta "che ovviamente comporta uno sforzo organizzativo importante, ma consentirà di accreditare la Villa Reale al Sistema Nazionale dei Musei e accedere a nuove fonti di finanziamento".