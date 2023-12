"Sono rientrato per aiutare l’azienda della mia famiglia"

Giacomo Summa (37 anni) con due Master in management conseguiti presso la Grande École HEC di Parigi e l’MIT di Boston, ha un curriculum costellato da varie esperienze nel settore bancario e degli investimenti a Londra, Dacca, New York e Dublino. Ha poi lavorato per Rocket Internet per la quale ha operato principalmente in Brasile. A seguire ha deciso di costituire una startup specializzata in vendite online a Londra per poi, dopo 10 anni di esperienza di studio e lavoro all’estero, rientrare in Italia per supportare l’azienda di famiglia, Studio Informatica Srl, tra i leader nel settore dei software per la regulatory compliance bancaria.

"Ho sempre avuto la passione per i viaggi – racconta Giacomo – a 11 anni ho aderito a un viaggio con il Wwf in Grecia e a 17, in quarta liceo, a uno scambio con Spf in Australia. Volevo andare lontano e imparare l’inglese sul campo. E poi quando sei via, la voglia di uscire dal guscio e di confrontarti con realtà diverse cresce. Al Mit ho incontrato titolari di Premio Nobel di una semplicità disarmante: ti trattano come se il genio fossi tu e non loro, ascoltano le tue idee e ti mettono a tuo agio come se ti avessero sempre conosciuto. A un certo punto ho visto che l’azienda di famiglia aveva bisogno di me e delle competenze che avevo maturato all’estero, perché era necessaria una ristrutturazione e allora sono tornato, per farla crescere". I ragazzi delle superiori che lo hanno avvicinato chiedendo quando è possibile avvicinarsi al mondo del business e della finanza: "Non è mai troppo presto – consiglia Giacomo a una ragazza – puoi iniziare leggendo libri sull’argomento o ascoltando podcast. Io ho letto tutti i libri di Warren Buffet, considerato da Forbes il più grande investitore di sempre".

