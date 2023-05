"Sono qui per ascoltare". L’arcivescovo fa visita ai laboratori del bene

Dal nido alla realtà aumentata, "tuffo nel futuro" per Mario Delpini, ieri il vescovo di Milano ha trascorso una mattinata in mezzo agli allievi dei centri di formazione professionale brianzoli targati Ecfop, il tour fra i banchi si è concluso all’Antica Riva di Oreno, il ristorante-laboratorio di inclusione professionale, dove lavorano cinque ragazzi con disabilità e altri cinque sono già stati assunti altrove, mentre una quindicina di stagisti ha irrobustito le proprie competenze fra la sala e la cucina del borgo gioiello di Vimercate.

Un progetto coraggioso, "per dare un avvenire a chi altrimenti farebbe fatica a farsi strada", dice la preside Miriam Mazzoleni. È lei che ha voluto la brigata di alto livello apprezzata dal pubblico che sceglie il locale di via Carso abitualmente. Per i quasi 700 studenti, 0-30 anni, di questo spicchio di provincia, una vetrina importante, ma nelle cinque sedi dell’ente – ci sono anche Lissone, Desio, Monza e Milano, – in tutto sono 1.700 i giovani che imparano un mestiere, 300 dei quali con handicap. "Lavoriamo per un inserimento efficace che garantisca dignità e parità", ancora la preside. Delpini si è gustato una pizzetta al “Bakery café” a Velasca, la caffetteria didattica gestita dai ragazzi del corso di Operatore delle produzioni alimentare, "secondo il modello dell’impresa formativa". Poi ha visitato il Centro stampa dove gli studenti con il 3D realizzano packaging e immagini coordinate e la Fondazione Its Energia, Ambiente ed Edilizia sostenibile - colonnine di ricarica, pannelli fotovoltaici - uno sguardo su tutta la filiera in collaborazione con il Cnr, il Centro nazionale delle ricerche e le università, formazione post-diploma, "qui si fa impresa in sintonia con l’ambiente". Non solo tecnologia e alta specializzazione, ma anche tenerezza e aiuto alle famiglie a conciliare casa e lavoro, la delegazione ha fatto tappa al polo dell’infanzia, sempre a Velasca, dove piccoli e piccolissimi hanno abbracciato il prelato. Un altro recupero per il paesino che prima dell’arrivo di Ecfop era alle prese con un declino che sembrava inesorabile. La scelta della sede non è stata casuale, la scuola ha portato nuova linfa, "una gioia" per Delpini che si è intrattenuto a lungo con tutti, adolescenti e bambini. "Siamo qui per ascoltare", ha detto e i ragazzi non si sono fatti pregare.