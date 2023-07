"Sondrio: Chiedo alla popolazione solo pazienza, non c'è da preoccuparsi"

Il sindaco Marco Scaramellini (nella foto) invita la popolazione ad attenersi a quanto disposto dall’ordinanza emessa ieri, a far cioè bollire l’acqua del rubinetto prima di usarla a scopo alimentare. Ma sui tempi necessari a risolvere il problema, che interessa gli oltre 21mila abitanti di Sondrio, non può fare previsioni. "Non posso dire nulla perché è chiaro che tutto dipende dall’ok che ci darà la Secam sui nuovi controlli dopo aver fatto analizzare l’acqua da Ats – avverte Scaramellini – Ho chiesto sia a Secam sia ad Ats di cercare di risolvere tutto nel più breve tempo possibile". Ma è una situazione grave? "No, mi hanno detto che i valori di alcuni batteri presenti nell’acqua sono più alti di quelli consentiti dalla legge ma di poco…".

Ma qual è stata la causa? "Secam sta operando per capire quale sia stato il motivo di questo innalzamento dei batteri nell’acqua. Due le prime ipotesi: o tutto è dovuto ai recenti forti temporali che hanno smosso del terreno vicino alle sorgenti o la causa potrebbe essere anche la presenza di una carcassa di animale nella zona delle sorgenti. Mi hanno assicurato che non è nulla di grave ma mi hanno anche raccomandato, in via cautelativa e prudenziale, di emettere l’ordinanza". E ancora: "Non ricordo una situazione simile, ma i tecnici Secam mi hanno detto che in parecchi comuni valtellinesi sono già successi episodi analoghi. Chiedo alla popolazione di avere pazienza, possiamo solo attendere che la situaione si normalizzi".

F.D.E.