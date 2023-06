Sondrio: Bike Shuttle sulla tratta Sondrio-Valmalenco da luglio a settembre!

Il consorzio turistico Sondrio e Valmalenco ripropone il servizio Bike shuttle, sulla tratta Sondrio e Valmalenco: consentirà di raggiungere i numerosi percorsi appositamente disegnati in Valmalenco, spostandosi in modo agevole con le bici tra i luoghi di interesse e le strutture ricettive (hotel, agriturismi, b&b e ristoranti). Il servizio su prenotazione sarà operativo da sabato primo luglio fino a metà settembre. "Per rendere più pratico e fruibile il servizio – spiega il direttore del consorzio turistico Sondrio e Valmalenco, Roberto Pinna –, come per gli ultimi anni, il costo sarà legato semplicemente al servizio di trasporto della bicicletta e comunque sempre abbinato al costo del biglietto relativo alla tratta sui servizi di linea Stps. È un‘azione volta a coniugare sostenibilità, piacere e, perché no, un pizzico di avventura per sfruttare al meglio il territorio".

Il costo del trasporto esclusivamente della propria bicicletta seguirà un listino prezzi e sarà organizzato esclusivamente su prenotazione negli uffici del consorzio turistico in coincidenza con la corsa da Sondrio Stps delle ore 8.40, per sfruttare al meglio la giornata.

Come per gli anni passati, il servizio seguirà il percorso previsto nella tratta Sondrio-Valmalenco e successivamente, potrà arrivare fino a Chiareggio.

"Il cicloamatore – specifica Pinna – dovrà viaggiare sul bus di linea Stps munendosi del titolo di viaggio previsto per la tratta scelta. Questo servizio di bike shuttle è un’occasione per promuovere l’impegno che il consorzio turistico Sondrio e Valmalenco sta profondendo nella promozione del cicloturismo, favorendo al contempo iniziative di co-progettazione con gli operatori economici locali e regionali (della ricettività, della ristorazione, del noleggio e manutenzione biciclette) interessati a migliorare l’offerta di servizi bike friendly del Mandamento di Sondrio".

Fulvio D’Eri