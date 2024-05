Somministrati un po’ meno precari. Accordo sulle prime assunzioni alla St Microelectronics di Agrate

I dipendenti di Adecco potranno essere assunti in ST, dove lavorano con un contratto di somministrazione.

Nei giorni scorsi NIdiL Cgil e Felsa Cisl, organizzazioni sindacali che hanno lo specifico compito di rappresentare le forme di lavoro precario, compresa la somministrazione da parte delle agenzie per il lavoro, hanno incontrato in cinque assemblee, una per turno, 85 lavoratori attualmente somministrati da Adecco a ST Microelectronics, la multinazionale franco-italiana attiva nelle tecnologie digitali, che ha nel sito di Agrate Brianza il più grande insediamento industriale della provincia di Monza e Brianza, con circa 5mila addetti, oltre all’indotto.

Cgil e Cisl sono presenti dal 2019 tra i somministrati da Adecco in ST, con i loro delegati aziendali, e le recenti assemblee avevano appunto lo scopo di fare il punto della situazione, a seguito delle importanti novità degli ultimi mesi.La principale è l’inserimento nel nuovo accordo aziendale della progressiva assunzione del personale di Adecco, nella misura iniziale del 20% sulle prossime assunzioni. "Questo risultato, che rafforza la parità di trattamento tra dipendenti e somministrati, come già ottenuta nelle paghe, nei premi aziendali, nell’accesso al welfare aziendale, è frutto dell’impegno continuo, e coerente in questi ultimi 6 anni, di Cgil e Cisl, e un grazie particolare va alle rappresentanze sindacali dei dipendenti, che hanno messo la parità di trattamento con i somministrati al centro della vertenza per il rinnovo del contratto", concludono Lino Ceccarelli (NIdiL Cgil, Davide Lagravinese (Felsa Cisl) e Andrea Aprile e Chiara Giuliani, rappresentanti sindacali aziendali.