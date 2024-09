Smantellato l’angolo dello spaccio

Nuovo intervento delle pattuglie di polizia locale sovracomunale che l’altro giorno hanno smantellato una postazione di spaccio di stupefacenti nella zona di via del Laghetto, all’interno del Parco delle Groane. Gli agenti, che operano all’interno del progetto “Parchi e stazioni“ finanziato da Regione Lombardia e prevedono la collaborazione tra diversi comandi della zona, quest’anno anche delle province di Como e Varese sotto il coordinamento dell’ufficiale Antonio Azzarone di Limbiate, si sono avvicinati in un punto noto per l’attività di spaccio. Alla vista degli operatori di polizia locale, i malviventi hanno abbandonato frettolosamente la postazione lasciando sul posto attrezzature utilizzate per il confezionamento di stupefacenti e power bank per telefoni cellulari. Nel corso dell’intervento però, gli stessi operatori hanno fermato un uomo su uno scooter vicino al punto di spaccio.

Il veicolo di cui era alla guida è risultato sottoposto a fermo fiscale mentre il conducente è risultato positivo alla cocaina. Per questo motivo nei suoi confronti sono scattati una denuncia penale e sanzioni per oltre 3.000 euro, oltre al fermo amministrativo dello scooter. I servizi straordinari di pattugliamento del territorio su obiettivi sensibili e in orario serale proseguiranno fino a metà novembre, con il coinvolgimento di personale proveniente da numerosi comandi distribuiti su ben 4 province, organizzati in nuclei ristretti per competenza territoriale.

Ga.Bass.