Smantellate due postazioni di spaccio nelle Groane

Smantellate altre due postazioni di spaccio nei boschi delle Groane a Cesano Maderno, dove è stata recuperata anche una bicicletta di valore. Uno spacciatore è fuggito in monopattino per le strade di Cesano. Era in corso una nuova operazione del Progetto Parco Groane 2024, che da alcune settimane vede impegnati agenti e ufficiali di diversi comandi della zona. Cinque operatori della polizia locale di Cesano Maderno, insieme al comandante Gabriele Caimi, hanno effettuato controlli nelle aree boschive adiacenti via Groane, nei parchi e nella stazione. Durante le perlustrazioni è stata individuata una prima postazione di spaccio, che è stata smantellata e dove è stata recuperata anche una bici rubata di marca. I controlli si sono estesi ad altre aree e parchi, in cui è stato individuato un pusher che, visti gli agenti, si è dato alla fuga su un monopattino. L’inseguimento è stato interrotto quando il pusher, saltando la recinzione, si è gettato sulla massicciata fuggendo sui binari. Ga.Bass.