Slittamento dei lavori per la metrotranvia Milano-Seregno: manca l'autorizzazione del Consorzio Villoresi

Era già tutto pronto e tutto annunciato: lunedì, approfittando dell’asciutta del Villoresi, avrebbero dovuto prendere il via i cantieri in via Garibaldi, nel tratto che coincide con il ponte sul canale. Per consentire i lavori per la realizzazione della metrotranvia Milano Parco nord-Seregno per conto di Città metropolitana di Milano, interventi che presuppongono necessariamente lo svuotamento dell’alveo fluviale dalle acque, era già stato istituito, con ordinanza della polizia locale, un cantiere stradale nel tratto di via Garibaldi compreso tra via Villoresi e via Piave, nel tratto del ponte.

Poi l’amara sorpresa per tutti. L’impresa incaricata della gestione dei cantieri della metrotranvia ha comunicato all’amministrazione comunale lo slittamento dell’inizio cantieri a data da destinarsi a causa della "mancanza di un’autorizzazione del Consorzio Villoresi Etv ad eseguire le lavorazioni" in prossimità del canale. L’ordinanza al momento resta quindi sospesa e la viabilità invariata. Con un laconico "Vi terremo aggiornati sui prossimi sviluppi", dal Comune hanno pertanto avvisato la cittadinanza che i lavori sono stati rimandati, anche se il cantiere di allargamento del ponte avrebbe dovuto essere tassativamente completato dall’impresa incaricata entro il 31 marzo, data di riapertura delle acque del canale Villoresi.

I cantieri, proprio perché aperti nel periodo festivo, non prevedevano alcuna interruzione della viabilità, ma solo una riduzione della larghezza della carreggiata e la soppressione di una corsia di marcia in corrispondenza del ponte sul canale Villoresi. Con una nota infatti, l’amministrazione comunale aveva annunciato che l’attraversamento era garantito dalla riprogrammazione del semaforo con un senso unico alternato. "Per i pedoni saranno previsti percorsi alternativi, mantenendo comunque la possibilità di attraversamento della via Garibaldi. Lungo tutto il tratto interessato dai lavori è istituito il limite di velocità di 30 chilometri orari. Saranno mantenute tutte le altre norme previste in regime ordinario".

Inoltre per venire incontro alle esigenze di spostamento dei cittadini, durante le festività natalizie, i cantieri avrebbero subito una pausa. Il doppio senso di marcia infatti era previsto dal 21 dicembre al 6 gennaio. Ora resta da capire se l’autorizzazione mancante arriverà a breve o se i lavori subiranno forti ritardi. Sembrava filare tutto liscio dopo l’ultimo sopralluogo di settembre, quando Daniela Caputo, consigliera delegata alle infrastrutture della Città metropolitana aveva incontrato i sindaci dei Comuni interessati dai lavori di realizzazione della metrotranvia Milano-Seregno, 14 chilometri totali, ascoltando le criticità riscontrate e aggiornandoli con i tecnici di Palazzo Isimbardi e la direzione lavori sulle lavorazioni effettuate.

In più occasioni il sindaco Fabrizio Pagani ha chiesto tempi chiaro, di non aprire nuovi cantieri finché non verranno chiusi quelli già in corso e incontri trimestrali per avere aggiornamenti più costanti. Ora il nuovo stop.