“Dammi i soldi e tutto il Viagra”: il sindaco-farmacista reagisce alla rapina e viene ferito col coltello

“Ci siamo presi a cazzotti. Lui però è riuscito a prendere il coltello e mi ha ferito leggermente”. È il racconto di una reazione coraggiosa quello di Paolo Vintani, sindaco e farmacista di Barlassina, piccolo comune in provincia di Monza e Brianza. Sabato 3 agosto, intorno alle 15, ha sventato una rapina nella sua farmacia Alla Madonna, in viale Trento. Vintani era in compagnia di una cliente sottoposta a trapianto quando è entrato un uomo armato di coltello che gli ha chiesto di consegnare i soldi e “il Viagra”. Il sindaco, per paura che potesse colpire la cliente, ha reagito approfittando di un momento di distrazione del ladro e gli ha dato un paio di pugni, ma il malvivente ha risposto colpendo il farmacista alla nuca e ferendolo leggermente all’avambraccio destro con una lama di circa 30 centimetri, per poi fuggire.

Il rapinatore è stato descritto come nordafricano, altezza 1.80, vestito con una tuta e travisato in volto. “È successo tutto velocemente – racconta il sindaco Paolo Vintani –. Quell’uomo mi ha mostrato con la mano che era armato. Ha chiesto soldi e Viagra. Ho avuto timore per la cliente, che è uscita subito quando ha visto il nordafricano distratto. Infatti, sono subito corso alla cassa e ho tolto il cassetto per riporlo sul mobile. Il rapinatore ha appoggiato il coltello sul ripiano. Nel cercare di prendere i soldi ha fatto cadere il coltello. Immediatamente l’ho colpito con un pugno. Ci siamo presi a cazzotti. Lui però è riuscito a prendere il coltello e mi ha ferito leggermente”.

Allo stesso tempo entrava una collega del farmacista: lui è scappato, ma lei è riuscita a fargli una foto da dietro. Vintani è stato disinfettato dalla sua collega e ora è già tornato al lavoro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Seregno che dalle immagini della videosorveglianza cercheranno di arrivare all’autore.

Il comune di Barlassina era assurto alle cronache l’anno scorso quando durante il mandato del predecessore di Vintani, Piermario Galli, un pensionato di 72 anni era stato multato dalla polizia locale per 882 euro perché aveva chiuso una buca dell’asfalto senza l’autorizzazione del Comune. L’anziano aveva poi vinto il ricorso davanti al giudice, che aveva annullato la sanzione.