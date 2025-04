Simbolo di impresa e inclusione. PizzAut sempre più grande

Raddoppio del personale entro il 2028 e nuovi progetti: dal gelato all’appartamento come palestra di autonomia. PizzAut celebra la Giornata dell’Autismo "con fatti e non parole", dice Nico Acampora, fondatore delle pizzerie di Monza e Cassina che ieri per l’occasione ha voluto riunire in via Philips amici e sostenitori dei locali interamente gestiti da ragazzi autistici.

Un’occasione per rilanciare il piano di crescita, grazie all’arrivo di altri tre nuovi PizzAutobus, ma entro tre anni saranno 12 in circolazione sulle strade lombarde. È questo il moltiplicatore di personale che porterà i giovani assunti dai 41 di oggi a 100. Un obiettivo alla portata visto lo straordinario successo che accompagna l’iniziativa che coniuga inclusione e impresa. Al centro di tutto, i diritti di chi, prima di questi ristoranti, era invisibile. "L’inserimento di persone disabili non è solo un dovere etico, ma è una risorsa preziosa per le aziende – sottolinea il papà dei ristoranti -, accogliere nel proprio organico persone autistiche significa aprirsi a nuove prospettive, a competenze uniche. Per le imprese vuol dire poter contare su lavoratori e lavoratrici instancabili e creare un ambiente più ricco e stimolante per tutto il personale". L’idea è nata nel 2017 proprio attorno al lavoro.

L’assunzione a tempo indeterminato è sempre stato il pallino di Nico Acampora che lo ripete a tutti in ogni occasione. Anche al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in Brianza per l’inaugurazione del locale. E ieri, la giornata è stata ancora più speciale perché sono stati annunciati i contratti per altri quattro giovani. Per tutti un’emozione che arriva alla fine del periodo di formazione.

Un cammino che nei prossimi tre anni riguarderà tanti altri di loro.