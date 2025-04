Sicurezza sul lavoro, più controlli di Monza e provincia: trenta agenti in arrivo nei cantieri

Monza, 5 aprile 2025 – Due passi in avanti importanti per il potenziamento della sicurezza sul lavoro in provincia e nel suo capoluogo. Ieri in municipio a Monza sono stati firmati il protocollo d’intesa per il potenziamento della sicurezza sul lavoro nella provincia di Monza e Brianza e l’accordo tra Comune di Monza, Agenzia di tutela della salute della Brianza (Ats) e Ispettorato area metropolitana (Iam) Milano per il potenziamento dei controlli di Ats nei cantieri edili, congiuntamente alla polizia locale.

Da un lato, con il primo documento, si monitorerà in maniera più attenta l’andamento del fenomeno infortunistico su scala provinciale, dall’altro, con il secondo appena firmato, si darà avvio a Monza a puntuali controlli nei cantieri edili svolti da agenti della polizia locale adeguatamente formati e da agenti di Ats. Il protocollo d’intesa per la sicurezza sul lavoro provinciale era stato rinnovato nel dicembre del 2024, grazie alla firma dei tanti enti coinvolti sul tema, stabilendo la realizzazione di report annuali congiunti, lo sviluppo di iniziative di formazione rivolte ai lavoratori, ai datori di lavoro ed agli studenti ed una pianificazione coordinata delle funzioni di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale.

Il documento contiene aspetti innovativi quale la particolare attenzione rivolta alla promozione di azioni di prevenzione anche del rischio epidemiologico nei luoghi di lavoro, ed ai fenomeni di più recente emersione, come la digitalizzazione del lavoro, i cambiamenti climatici e gli “infortuni in itinere“. Proprio nel protocollo viene citata la possibilità di promuovere intese con gli enti locali per il coinvolgimento delle polizie locali nelle attività di controllo. In questo solco si inserisce la firma dell’accordo tra Comune di Monza, Ats e Iam Milano per il potenziamento dei controlli nei cantieri edili, che disciplina l’affiancamento della polizia locale di Monza agli operatori della struttura protezione e sicurezza ambienti di lavoro di Ats Brianza, e Iam Milano nei controlli dei cantieri edili.

“Con questo accordo attueremo azioni concrete di controllo per migliorare la sicurezza nei cantieri – dichiara Michele Brait, direttore di Ats Brianza –. I cantieri sono luoghi complessi, che richiedono una profonda preparazione per le opportune verifiche necessarie. Per questo la formazione che proporremo agli agenti della polizia locale di Monza farà la differenza”. Verranno formati in tutto 30 agenti da Ats e Iam, in due tornate da 15 l’una. È questa una risposta a un fenomeno che in Brianza tra l’anno scorso e quest’anno sta risultando preoccupante, soprattutto per la gravità degli infortuni. Sono state sei le vittime del lavoro nel 2024 in Provincia, e due in questi primi mesi del 2025. Il dato complessivo di infortuni invece ha avuto un andamento in lieve calo nel tempo, ma con numeri comunque molto alti. Nel 2022 gli infortuni sul lavoro sono stati 5.569, diventati 3.600 nel 2023, e ancora qualcosa meno nel 2024, con un calo del -1.7%. La guardia però, vista la situazione, non può che restare alta. “Davanti alla profonda rivoluzione che ha interessato il lavoro negli ultimi anni, non è mutata la necessità dei tre capisaldi che rappresentano gli ambiti di azione del protocollo: conoscenza del fenomeno infortunistico, promozione della cultura della sicurezza, controlli”, dichiara la prefetta di Monza e Brianza, Patrizia Palmisani.

“Firmiamo accordi e protocolli non per lasciarli in un cassetto, ma perché crediamo fermamente che la collaborazione tra istituzioni, o tra istituzioni e associazioni, come quelle dei datori di lavoro e dei lavoratori, sia un modo per cercare di realizzare ogni giorno, insieme, porzioni di vita giusta”, è il commento del sindaco di Monza Paolo Pilotto.