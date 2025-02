Colpito al volto dalla bobina d’acciaio. Infortunio sul lavoro, paura a Desio: "Guai a risparmiare sulla sicurezza"

Incidente sul lavoro alla Lima Eusider di Desio: un operaio di 44 anni è rimasto ferito ieri verso le 9 nell’azienda metalmeccanica di via Gaetana Agnesi 121. L’uomo, S.L., era impegnato nella lavorazione di una bobina: al termine della rotazione c’è stato un contraccolpo e la coda l’ha colpito in pieno volto. Scattato l’allarme, sono accorsi i volontari della Croce verde lissonese e l’automedica.

L’operaio è stato trasportato al San Gerardo di Monza in codice giallo. La vittima dell’incidente è un delegato Cgil, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Per il 44enne si tratta del secondo incidente sul lavoro: in passato ha avuto un infortunio alla schiena ed era stato operato. La Fiom ha comunicato: "Un infortunio sul lavoro non è una casualità né un errore. Ribadiamo con forza che la sicurezza è una priorità su cui non si può e non si deve risparmiare". Massimiliano Porreca, sindacalista della Fiom, dopo essersi recato sul posto per parlare con i vertici aziendali, ha spiegato: "Nell’azienda metalmeccanica di Desio si è consumato un altro infortunio sul lavoro. Ricordo un lavoratore marocchino che si è schiacciato un dito e un altro rappresentante sindacale che nel sollevare una leva si è preso una scossa piuttosto forte. Abbiamo chiesto alla dirigenza dell’azienda di organizzare interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza degli impianti e alla formazione costante dei lavoratori".