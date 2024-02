Servizio civile alla Lega del Filo d’Oro

C’è tempo ancora fino a domani alle 14 per entrare nella Lega del Filo d’Oro a Lesmo grazie al servizio civile. Un’esperienza riservata a quattro giovani dai 18 ai 29 anni che si occuperanno di due progetti “Il contatto che vale“ e “Per mano nel mondo“ e che li porterà accanto ai sordociechi e i disabili gravi del Centro sanitario residenziale della onlus nel borgo alle porte di Monza. "Stare qui permetterà ai ragazzi non solo di acquisire nuove competenze, ma anche di vivere un importante momento formativo dal punto di vista umano e personale – dice Rossano Bartoli, presidente della Fondazione – . I ventenni aiuteranno i nostri ospiti a uscire dall’isolamento". Il rapporto durerà un anno, ci sarà un rimborso spese mensile di 507,30 euro. Candidature in rete sul sito domandaonline.serviziocivile.it.

Bar.Cal.