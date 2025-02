Serve un caposquadra per il settore delle pulizie

Società multiservizi con sede a Seveso cerca un collaboratore da inserire nella posizione di caposquadra settore cleaning. Il candidato deve possedere una solida esperienza nel settore delle pulizie, comprendendo le diverse tecniche e l’utilizzo di attrezzature e di specifici prodotti per la pulizia. Deve inoltre possedere capacità di gestione, motivazione e pianificazione delle attività delle squadre, assegnando compiti in modo efficiente, garantendo il rispetto delle tempistiche e degli standard richiesti. È necessaria la capacità di adattamento ai cambiamenti di programma e alle richieste improvvise, una massima attenzione ai dettagli e la conoscenza delle norme di sicurezza sul lavoro. Si richiede esperienza nella mansione di almeno 1/2 anni, patente B, buona conoscenza e utilizzo di internet, posta elettronica e pacchetto office. Si offre contratto a tempo indeterminato full time. Per candidarsi inviare il proprio curriculum a ido.cesano@afolmb.it, citando il riferimento dell’annuncio di lavoro 13JAN2512/12.1.