Serve un assistente junior per la gestione dei progetti

A Concorezzo, per società di consulenza si ricerca assistente junior gestione e rendicontazione progetti. La persona si occuperà, in affiancamento e con l’adeguata formazione, del supporto nelle fasi di redazione, gestione e rendicontazione delle domande di contributo. Si richiede figura affidabile, motivata, precisa e dotata di iniziativa. Tra i requisiti si cerca candidato con laurea triennale in economia, o scienze giuridiche o Stem, ottima capacità di utilizzo pacchetto Office. Inoltre si richiede buona conoscenza della lingua inglese. Gradita ma non indispensabile esperienza pregressa nel settore della consulenza del lavoro, formazione finanziata e consulenza nella sicurezza aziendale. Si offre contratto a tempo determinato di 40 ore settimanali che si svilupperà dal lunedì al venerdì con orario dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30. Inviare candidature con curriculum vitae allegato a ido.vimercate@afolmb.it, citando il riferimento dell’annuncio di lavoro 20DEC2410. Oppure compilare il form online all’indirizzo afolmonzabrianza.it/servizi-al-lavoro/offerte-di-lavoro/.