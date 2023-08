Seregno, spruzza spray al peperoncino dentro Mc Donald's: denunciato studente

Seregno, 8 agosto 2023 – Fuggi fuggi all'interno del Mc Donald's di Seregno alle 16 di ieri pomeriggio, dopo che uno studente di 15 anni, pakistano ma da tempo residente in Italia, ha spruzzato spray al peperoncino dentro il locale, riempiendo l'ambiente chiuso e rendendo impossibile respirare per chi era seduto ai tavoli. Si è resa così necessaria l’uscita forzata dal fast-food di tutti i clienti e dei dipendenti. Il locale è rimasto chiuso al pubblico per oltre 45minuti. A quell’ora nel Mc Donald’s vi erano circa 25 clienti, in gran parte minorenni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Seregno e, a scopo precauzionale, anche i soccorsi sanitari con due ambulanze e un’automedica. Gli immediati accertamenti investigativi effettuati dai militari hanno permesso di ricostruire la dinamica e di individuare a Giussano il negozio di casalinghi dove poco prima era stato acquistato il prodotto da parte di una minorenne, amica del ragazzo che ha spruzzato lo spray.

Al termine degli accertamenti, i carabinieri hanno denunciato il 15enne per “getto pericoloso di cose” mentre il gestore del negozio di casalinghi, un cittadino di origini cinesi, verrà sanzionato amministrativamente con una multa per non aver rispettato il divieto di vendita del prodotto ai minori di anni 16 così come previsto dalla normativa di settore sugli strumenti di autodifesa.