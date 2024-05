Seregno, prove di rinascita. Si riparte nel segno di Varini

La marcia di avvicinamento alla stagione 2024/25 del nuovo Seregno procede spedita su due fronti. Quello amministrativo e burocratico e quello sportivo. Perché qui si riparte da zero, dalle ceneri del Seregno della sciagurata gestione capitolina che lo ha portato alla scomparsa più o meno dodici mesi fa.

Alfredo Varini è stato l’unico a fare i fatti – dopo le molteplici candidature poi andate miseramente a vuoto di altri presunti pretendenti – e cioè a rispondere all’appello del Comune, a instaurare con l’Amministrazione il cosiddetto "dialogo competitivo" e presentare un progetto che trovasse un equilibrio fra le richieste del Comune appunto e della società “in fieri“. Progetto accettato e ora si attende la formulazione del bando a cui il solo Varini con la sua “rete“ composta dalla Bifire, da un’altra società di capitali ancora ignota e da FBC Seregno (che nell’ultimo anno ha tenuto vivo il calcio giovanile delle fasce basse) potrà partecipare. "A metà giugno l’iter necessario burocratico sarà concluso, perfettamente nei tempi per iscrivere la squadra al campionato di Promozione" dice Alfredo Varini che della nuova compagine ancora in attesa di trovare la denominazione ufficiale sarà presidente e direttore sportivo. Alessandro Abdalla rivestirà invece il ruolo di scout manager; l’ex centrocampista classe 1987 tra gli elementi più longevi del calcio nostrano (Brianza Cernusco Merate, Biassono, Lentatese e Cob i suoi ultimi quattro club) ha appena lasciato quello giocato e metterà a disposizione la sua esperienza e le sue conoscenze per la rinascita. In panchina invece siederà Gabriele Avella che aveva iniziato la stagione a Biassono, dove era dal 2019, per poi terminarla a Giussano con la retrocessione della Vis Nova; prima ancora era alla Ac Lissone. E i giocatori? "Li stiamo già contattando e le reazioni, una volta che presentiamo loro il progetto, sono estremamente positive. Del resto Seregno per la Promozione è una piazza forse unica dalle nostre parti e i ragazzi lo sanno.

C’è molto entusiasmo e io sono molto ottimista". Tutto dovrà essere fatto entro Ferragosto, la data in cui di solito iniziano ad allenarsi le squadre di Promozione.