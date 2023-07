Seregno, bar Lakkei chiuso per 45 giorni: era una discoteca abusiva

Seregno, 26 Luglio 2023 - Il Questore della provincia di Monza e della Brianza Marco Odorisio ha disposto per motivi di sicurezza pubblica la chiusura per 45 giorni del bar “Lakkei” di Seregno. Il provvedimento, eseguito dagli Agenti della Questura di Monza e della Brianza della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza e della Polizia Locale di Seregno, è stato adottato a seguito di una segnalazione da parte della Polizia Locale di Seregno alla Questura, relativa ad un loro controllo svolto venerdì 19 maggio scorso presso il locale già oggetto di numerose segnalazioni di schiamazzi notturni, bivacco ed assembramenti. Il bar pubblicizzava su Instagram serate danzanti con la presenza di dj set pur non disponendo di autorizzazione a svolgere serate di intrattenimento.

All’interno dell’esercizio pubblico era stata accertata la presenza di circa 500 persone, intente a ballare ed a consumare alcolici. In particolare, per partecipare alla serata era necessario pagare 12 euro, cifra comprensiva di consumazione. I clienti potevano, infatti, uscire dal locale previo pagamento della consumazione obbligatoria dal quale ne conseguiva il rilascio di un ticket di uscita che veniva mostrato ai buttafuori.

All’interno un dj set, musica ad alto volume, luci psichedeliche, fotografi, mentre i tavoli, normalmente presenti, erano stati tolti per aumentare la capienza calpestabile, ad eccezione di tre tavoli, in uno dei quali si stava festeggiando un diciottesimo compleanno, dove era stato servito spumante ed alcolici, nonostante vi fossero anche invitati minorenni.

Le verifiche effettuate da personale dei Vigili del Fuoco, presente al momento del controllo, hanno consentito di accertare che il locale era privo delle previste autorizzazioni e dei requisiti di sicurezza necessari per svolgere serate di intrattenimento danzante; in particolare relative alle uscite di emergenza che erano occluse dalla presenza di numerosissime persone e alla totale assenza di un piano di evacuazione.

Per tali motivi i Vigili del Fuoco hanno formalmente diffidato il titolare del pubblico esercizio “all’utilizzo dei locali come locali di spettacolo ed intrattenimento”. Alla diffida si è aggiunta un’ordinanza del Comune di Seregno con la quale veniva intimato al titolare del locale la “cessazione immediata dell’attività di pubblico intrattenimento”.

Nonostante l’ordinanza comunale, il locale ha continuato a organizzare e pubblicizzare serate danzanti, come confermato da un ulteriore controllo effettuato dal Comando di Polizia Locale di Seregno il 19 luglio scorso, in cui sono state riscontrate le medesime irregolarità emerse nel precedente controllo e dalle numerose segnalazioni dei residenti della zona di disturbo alla quiete pubblica avanzate alla Polizia Locale. L’amministratore del pubblico esercizio in entrambi i controlli è stato denunciato per apertura abusiva di luogo di intrattenimento.