Eccellenza girone A: Meda retrocede dopo rigore decisivo del Casteggio

Incredibile epilogo nel girone A di Eccellenza con il Meda che fino a oltre il 90’ sembrava avere in tasca i playout. I bianconeri fanno il loro dovere, battono 3-0 (reti di Miccoli, Annoni e Confalonieri) una Vergiatese già salva fino a che a Mariano accade l’incredibile. Sul punteggio di 1-1 l’arbitro fischia un calcio di rigore alla formazione del Casteggio. Quel penalty, se trasformato, salverebbe i pavesi e condannerebbe alla Promozione il Meda (che scivolerebbe a -7 dalla 13esima, un punto oltre la forbice di sei punti), ma non vuole calciarlo nessuno. Si incarica della trasformazione l’estremo difensore Murriero che mira l’incrocio e fa esplodere la festa-salvezza e la disperazione a Briosco dove in campo c’erano i bianconeri che così dopo due anni tornano nella categoria inferiore. Una retrocessione maturata non domenica pomeriggio ma dopo un girone di ritorno disastroso da 9 punti, frutto di due vittorie e tre pareggi. Per la cronaca Marco Murriero, classe 1983, milanese scuola Inter ha giocato due stagioni a Seregno, dal 2001 al 2003. Cattive notizie anche dal girone B. L’altrettanto girone di ritorno disastroso (15 punti) costa alla Fucina i playout contro l’Olginatese. La squadra di Muggiò perde 3-1 a Trezzo con la Tritium (salva) e ora per mantenere la categoria deve vincere lo spareggio coi lecchesi.

Ro.San.