Seregno, scagliata contro una staccionata dopo impatto con un’auto: gravissima una 25enne

Seregno (Monza e Brianza) – Grave incidente oggi a Seregno, nel quartiere Ceredo. Una giovane donna di 25 anni è stata travolta da un’auto poco dopo le 10 di oggi, venerdì 30 agosto. Il drammatico impatto con l'auto è avvenuto sulle strisce pedonali che conducono al parco 2 Giugno alla Porada. Secondo le prime informazioni, la 25enne (residente in città) attraversava via Wagner con la bicicletta in direzione del parco mentre l'auto, una monovolume Dacia, percorreva la strada dal centro urbano in direzione di Meda. Gli agenti della polizia locale di Seregno devono ancora definire la dinamica: la seregnese era a bordo della bicicletta o ha attraversato le strisce perdonali a piedi portandola appresso?

A seguito dell'impatto la 25enne è stata sbalzata per alcuni metri ed è finita contro la staccionata a bordo della strada e poi a terra. Sul posto è accorso il personale del 118 con l'Automedica e l'ambulanza della Croce Bianca di Mariano. Nel corso delle prime cure la seregnese era cosciente, ma in seguito è stata trasferita in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. La giovane residente a Seregno è al momento sotto in ferri, dopo il ricovero in terapia intensiva in prognosi riservata.