Villa d’Almè, scontro tra auto e moto: morto motociclista di 42 anni

Villa D’Almè (Bergamo) – Incidente questa mattina, venerdì 30 agosto, a Villa d’Almè in provincia di Bergamo. Tutto è successo poco dopo le 9, in via Angelo Gotti, dove un’auto e una moto si sono scontrate, per cause in corso d’accertamento.

Ad avere la peggio nell’impatto il centauro, 42 anni, che è stato sbalzato dalla selle finendo rovinosamente sull’asfalto. Il motociclista è morto sul colpo. Soccorso il 39enne alla guida dell’auto, per il quale non è stato necessario il trasporto in ospedale. Sul posto automedica, ambulanza, vigili del fuoco e carabinieri. Da accertare l’esatta dinamica dell’accaduto,