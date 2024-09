Incidente a Cavernago, schianto tra due auto lungo la Soncinese: due feriti gravissimi

Cavernago (Bergamo), 30 agosto 2024 – Gravissimo incidente stradale, giovedì verso le 19.30, lungo la strada provinciale Soncinese nel territorio comunale di Cavernago, in provincia di Bergamo.

Cavernago, incidente lungo la Soncinese: schianto tra due auto

Due auto, una Audi A5 e una Evoque Range Rover, si sono schiantate frontalmente per cause ancora da accertare. Gli automobilisti, rimasti incastrati tra le lamiere, sono stati liberati dai vigili del fuoco che hanno dovuto usare cesoie e divaricatori.

Il 31enne che si trovava al volante dell'Audi è stato trasportato in codice rosso al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, mentre la 39enne al volante della Range Rover è stata trasportata sempre in codice rosso in elicottero al Niguarda di Milano.

Sul posto, oltre i soccorsi, la polizia stradale di Treviglio per ricostruire l’esatta dinamica e le cause. Al momento, di certo c’è che l’impatto è stato frontale e violento: la parte anteriore di entrambe le vetture è andata completamente distrutta. Non solo, la Range Rover è finita nel campo a lato della carreggiata e l'Audi, rimasta sulla strada, a diversi metri di distanza.