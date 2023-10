Incidente sul lavoro a Seregno, operaio cade dal tetto e fa un volo di sei metri: è gravissimo

Seregno (Monza e Brianza), 16 ottobre 2023 – I carabinieri della Compagnia di Seregno stanno ricostruendo la dinamica dell'infortunio avvenuto questa mattina intorno alle 10.30 in via Ticino a Seregno.

In base ad una prima ricostruzione fatta dai militari sembrerebbe che l'operaio, un 49enne, dipendente di una ditta edile, sia salito sul tetto del capannone per una perlustrazione preliminare ad una riparazione del tetto dello stabile quando repentinamente, e per cause ancora da chiarire, un pannello del tetto ha ceduto.

L’operaio si è ritrovato nel vuoto precipitando inesorabilmente a terra facendo un volo di circa sei metri e atterrando in malo modo all'interno dell'impianto lavorativo.

Sono state prontamente allertati i soccorsi al 118 e al 112 Sono intervenuti i carabinieri del Comando di Seregno, i volontari di Seregno soccorso, l'automedica, i Vigili del fuoco, gli agenti della Polizia locale di Seregno e il personale di Ats Brianza per le verifiche del caso.

A causa del volo davvero elevato le condizioni di salute del 49enne sono purtroppo apparse fin da subito molto serie ed è stato disposto il trasferimento all’ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso. Continuano nell’impianto lavorativo del capannone di via Ticino tutti gli accertamenti per chiarire con esattezza le cause dell'incidente sul lavoro.