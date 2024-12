Seregno capitale della boxe. Dai “guantoni“ nella storia ai nuovi campioni del ring

Aspettando di diventare Città europea dello sport nel 2025, Seregno si trasforma nella capitale della boxe. Da domani a domenica al PalaSomaschini si disputeranno i campionati italiani di pugilato, organizzati dalla Federazione pugilistica italiana insieme all’Asd Unione Sportiva Lombarda. Si tratta dell’evento nazionale più importante di pugilato, manifestazione sportiva anche dal valore storico decisamente significativo: si tratta dell’edizione numero 102 per quanto riguarda gli uomini, mentre le donne, in virtù della nascita successiva della boxe femminile, è l’edizione numero 23. E pensando alla storia, in fatto di guantoni, non si può fare a meno di pensare a seregnesi che hanno contribuito a scrivere pagine importanti di questo sport. A cominciare da Ernesto Formenti, che vinse le Olimpiadi di Londra 1948. Il pugilato, però, in città ha una lunga tradizione. Tra i big non si può non ricordare Lorenzo Zanon, campione europeo dei pesi massimi, arrivato fino alla sfida per il titolo mondiale contro Larry Holmes.

Nomi importanti anche quelli di Calisto Bavaresco, più volte campione Italiano e sfidante al titolo europeo; Athos Menegola che ha affrontato Stecca e Parisi, vanta nel suo palmares tre titoli italiani, uno dell’Unione Europea e un Mondiale junior IBF; Sonia De Biase che è stata tra le prime pugili professioniste in Italia e ha vinto il titolo europeo EBU. Oltre a loro tanti i nomi tra i dilettanti che hanno vinto e indossato la maglia azzurra come Daniele Inzis, Luca Leva, Federica Monacelli e Michele Di Giacomo. Ma Seregno nel pugilato è conosciuta per “La Notte dei Campioni“ che si disputa da più di vent’anni proprio al PalaSomaschini. Per i campionati italiani assoluti infileranno i guantoni gli atleti della categoria Elite, quella nata per individuare nuovi talenti, farli crescere e portarli verso nuovi gloriosi successi. In prospettiva anche verso le Olimpiadi, così come hanno fatto a Parigi 2024 i due ambasciatori della manifestazione, Alessia Mesiano e Diego Lenzi. A Seregno sul ring 285 pugili da tutta Italia (210 uomini e 75 donne), che hanno superato le selezioni regionali organizzate dalla federazione. Si misureranno sotto gli occhi dei selezionatori della Nazionale, suddivisi in tredici categorie maschili e in dieci categorie femminili Tra i nomi da seguire le olimpioniche di Parigi 2024 Giordana Sorrentino (categoria 52 kg), Sirine Charaabi (54 kg) e Angela Carini (63 kg), nonché l’Olimpionica di Tokyo 2020 Rebecca Nicoli.