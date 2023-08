Incidente a Seregno, auto sfonda la vetrata di un centro diurno per disabili: tre feriti, uno grave

Seregno (Monza e Brianza) – Con l’auto è piombata dentro a un centro diurno per disabili. Questo pomeriggio si è verificato un incidente gravissimo in corso Matteotti a Seregno, all’incrocio con via Rossini. Secondo le prime frammentarie informazioni, erano all’incirca le 16 quando un’automobile, una Nissan, per ragioni ancora da stabilire ha perso il controllo e ha centrato sfondandola la vetrata del centro Il Ritorno di Seregno, investendo le persone che si trovavano al suo interno.

Sono uscite tre ambulanze e un’automedica, oltre ai vigili del fuoco. Sono rimasti feriti una donna di 40 anni, al volante dell’auto, e due uomini di 50 e 74 anni. Uno in condizioni gravi è stato trasportato in ospedale in codice rosso, le altre hanno riportato ferite più lievi e sono state accompagnate in codice verde. Tra i feriti anche l’operatore di un’ambulanza della Croce Bianca di Biassono impegnato nel trasporto disabili.