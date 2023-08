Milanese travolge in auto i clienti di una bar. Lettera di scuse: ho cambiato la vita di alcune persone, ma anche la mia non è più la stessa

Caltagirone (Catania), 21 agosto 2023 - Aveva investito con la sua auto, una Mini Cooper, i clienti seduti ai tavolini di un bar a Caltagirone mandando sei persone in ospedale. Ora l’autista, un uomo di 76 anni originario di Caltagirone ma residente a Milano, si scusa pubblicamente con una lettera mandata al sindaco della cittadina catanese.

La lettera

"Non avendo modo, per il momento, di rivolgermi direttamente a quanti sono stati coinvolti negli accadimenti - scrive l'automobilista -, la prego di esprimere il mio disagio e senso di colpa nei loro confronti, con la speranza che si riprendano il prima possibile. Nonostante non sia stata assolutamente mia volontà arrecare un danno simile, chiedo scusa a tutti e spero di poterlo fare di persona molto presto. In pochi secondi so di avere cambiato la vita di alcune persone, ma anche la mia non sarà più la stessa. Un grazie va alle forze dell'ordine e ai sanitari per il loro celere ed efficace intervento".

La dinamica

L'uomo è stato denunciato all'autorità giudiziaria dagli agenti della Polizia municipale per lesioni colpose: l’incidente sarebbe avvenuto per la la scarsa dimestichezza col cambio automatico dell'auto. Il 76enne avrebbe premuto il pedale dell'acceleratore invece del freno e facendo così finire la macchina sugli avventori del bar

Le condizioni dei feriti

Sono stati dimessi dall'ospedale quattro dei sei clienti del bar travolti venerdì scorso da una Mini Cooper mentre consumavano le proprie ordinazioni seduti ai tavoli. Restano ricoverati all'ospedale Gravina di Caltagirone soltanto due di loro, che hanno riportato ferite e traumi più gravi e, comunque, tali da non destare particolari preoccupazioni per le loro condizioni.