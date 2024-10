‘Serata social’ a Meda, a tavola con sconosciuti e con il cellulare spento

Meda (Monza), 24 ottobre 2024 – Sedersi a tavola, per chiacchierare davanti a un buon piatto lasciando spento il cellulare. Farlo insieme a persone sconosciute, incontrate sul momento, con un menù anch'esso a sorpresa. Un'occasione per staccare da app, dispositivi tecnologici e connessioni, provando a socializzare fuori dagli schermi del mondo virtuale, lontano dai social network e dalla frenesia che troppo spesso ci circonda. E' l'originale iniziativa pensata da due ristoratori brianzoli, che l'hanno voluta battezzare ‘Serata social’, ossia un momento per conoscere e discutere davvero con altre persone, riscoprendo l'autenticità di un dialogo spontaneo. Un vero e proprio mix di incontri e sapori ‘al buio’.

L'idea è venuta ai fratelli Andrea e Mattia Spotti, titolari da 3 anni del ristorante LaTable, che stasera proporranno per la prima volta quest'esperienza particolare nel loro locale di Meda. «Spesso siamo concentrati più sugli schermi che su chi abbiamo di fronte - riflette Mattia Spotti -. La cena dovrebbe essere un momento per condividere la giornata, non un momento per alienarsi nel mondo digitale». Da qui la voglia di creare un'opportunità per stimolare relazioni autentiche, facendo a meno di ciò che abitualmente ci distrae. Ci sarà un tavolo comune, a cui siederanno assieme persone che non si conoscono fra loro.

«Una scelta precisa - spiegano gli organizzatori -, pensata per stimolare la conversazione e creare un clima di apertura nei confronti degli altri». Il ristorante diventerà così un luogo in cui «le persone possono premere il tasto off dal mondo digitale e godersi appieno il presente». A completare quest'esperienza gastronomica fuori dagli schemi, un menù a sorpresa, appositamente creato dallo chef Andrea Spotti.

«Il menù della serata, così come i compagni di tavola, rimarrà segreto fino all'ultimo - confermano da LaTable -: i commensali potranno scoprire le portate solo una volta seduti a tavola». Così magari proprio i piatti degustati, di cui Mattia Spotti illustrerà ingredienti e tecniche di preparazione nel corso della cena, potranno diventare lo spunto per rompere il ghiaccio e avviare delle conversazioni.

«L'idea della serata è nata dalla voglia di dare vita a un momento di convivialità, che è una cosa a cui teniamo molto, come si capisce bene anche dal nome del ristorante - racconta Mattia Spotti -. L'intenzione è spostarci dalla vita di tutti i giorni, per vivere una serata leggermente diversa, staccandosi per una volta dai cellulari, ricreando quello che succedeva un po' ai nostri nonni quando andavano al bar da soli e poi lì trovavano persone con cui chiacchierare e passare il tempo». «La composizione della tavolata sarà completamente casuale - conclude -. Ci sarà un menù a sorpresa con abbinamento di vini per ogni portata, dall'antipasto al dolce. Sicuramente sarà una bella esperienza per i commensali. Da parte nostra c'è già l'idea di ripetere la cosa».