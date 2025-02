Serata in ricordo di Davide Pace

Il ricordo di un importante archeologo a quasi 30 anni dalla scomparsa e il suo legame con la Brianza, dove ha effettuato vari ritrovamenti. È l’incontro dal titolo “Davide Pace, un archeologo in Brianza”, in programma giovedì alle 21 al Museo civico Carlo Verri di Biassono. La serata si terrà nella sede in Ca’ de Bossi, in via Umberto I: qui Francesco Pace, Paolo Pirola e Antonio Viganò ripercorreranno la storia di Pace. Ingresso libero. La conferenza verrà trasmessa sul canale YouTube del Museo Verri.

F.L.