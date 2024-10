Viaggiava col furgone pieno di hashish: arrestato un 48enne. Aveva quasi 70 chili di droga nascosta in confezioni di dolci

Monza, 22 Ottobre 2024 – Nascondeva 68 chilogrammi di hashish in scatoloni con i nomi di noti dolciumi come “Kinder maxi”, “Kitkat”, “Mars” e “Snickers”. I militari della Guardia di Finanza del Gruppo di Monza hanno arrestato un cittadino di origine marocchina 48enne. Le Fiamme Gialle hanno intercettato un furgone condotto dal 48enne e insospettiti dall’atteggiamento alla guida del conducente, hanno deciso di ispezionare il veicolo, scoprendo la sostanza stupefacente contenuta in tre sacchi di cellophane e confezionata nei cartoni dei famosi snack.

I Finanzieri hanno quindi sottoposto a sequestro l’ingente quantitativo di hashish che, se fosse giunto sul mercato del consumo, avrebbe potuto fruttare oltre 700mila euro, nonché tratto in stato di arresto in flagranza il 48enne, con alle spalle precedenti penali specifici, per traffico e detenzione illecita di sostanza stupefacente. Per il marocchino si sono aperte le porte del carcere di Monza.