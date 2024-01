“Sempre brava gente“. Gli Italiani fanno i conti con il secolo breve

Come gli Italiani hanno fatto o meno i conti con la loro storia nel ‘900, come ruoli, responsabilità e colpe sono stati elaborati oppure no da parte dell’opinione pubblica. Sono i temi di cui si discuterà sabato alle 17 a Triuggio, nella sala consiliare di via Vittorio Veneto, nell’incontro dal titolo “Sempre e solo brava gente - La mancata elaborazione delle responsabilità italiane nella Seconda guerra mondiale”.

A parlarne sarà lo storico Francesco Filippi (nella foto). L’appuntamento fa parte della rassegna “I conti con la storia. Tra memorie e rimozioni”, che farà nuovamente tappa in Brianza domenica 28 a Correzzana con Claudio Vercelli e la conferenza “Israele e la Shoah - Gli spettri del passato e l’indecifrabilità del presente”.

F.L.