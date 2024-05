Semaforo salta per un black-out. Affidati i lavori

Semafori sotto i riflettori. E presto anche “sotto i ferri“, a Desio. Nei giorni scorsi infatti uno dei principali incroci semaforici della città, quello tra le vie Garibaldi, Lombardia, Diaz e corso Italia, proprio nei pressi del municipio e di importanti uffici pubblici, è saltato provvisoriamente. Creando inevitabilmente disagi e i relativi pericoli. Nonostante il black-out non si sono registrati incidenti e la situazione è stata poi ripristinata. Per il principale incroio della rete viabilistica desiana, però, non è la prima volta che capita un problema di questo genere. Per questo, e per dare una controllata a tutti gli impianti dislocati lungo la rete stradale cittadina, l’Amministrazione ha decido di rinnovare il servizio di manutenzione dei semafori.

È stata individuata una azienda specializzata con sede a Limbiate, per la quale sono stati stanziati quasi 20mila euro. L’azienda dovrà effettuare un chech-up di tutti gli impianti locali, mettendo a mano alle eventuali anomalie. Monitorando poi costantemente il perfetto funzionamento e intervenendo in caso di problematiche. L’incarico è stato affidato all’azienda limbiatese per un anno, con la possibilità – già prevista a contratto, se tutto filerà per il verso giusto – di rinnovo per un altro anno. Quindi, a breve, semaforo verde per i primi controlli e interventi da parte di tecnici e operai. Un lavoro complesso, visto che il territorio è molto esteso, ma quanto mai importante per la sicurezza di tutti. Ale.Cri.