Sei brianzole in campo, la Leon corre a Tribiano. Muggiò aspetta la vicecapolista Sondrio

Sarà un mercoledì di calcio in Eccellenza. L’unico del girone di ritorno, anticipo della 34esima. In campo tutte e sei le brianzole, la prima a farlo in ordine di tempo è il Muggiò che dopo aver osservato un turno di riposo forzato nel week-end (saltata la trasferta a Soresina) riceve alle 15 in via Superga la seconda forza Nuova Sondrio. Allo stesso orario andrà in campo anche la capolista Mapello nel derby con la Cisanese, pertanto la Leon, impegnata alle 20.30 a Vimercate col Tribiano, giocherà sapendo l’esito delle gare delle due battistrada. Sempre alle 20.30 e sempre nel girone B c’è la Vis Nova sul campo della Soncinese.

Nel girone A giocano tutte in notturna a partire dal derby di Lazzate tra l’Ardor e la Base, con in palio i punti per restare attaccati al treno playoff. Una necessità per i padroni di casa, a mente più sgombra i sevesini. Trasferta impegnativa per il Meda ospite della Castanese.

Ro.San.