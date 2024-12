Segnalazioni al vento. I soffiatori delle foglie e i decibel “fuorilegge“

Soffiatori per le foglie a motore a scoppio, rumorosi come i motorini truccati. Un incubo per i residenti di Triante, quartiere ricco di villette e condomini con ampi giardini dove la pulizia con soffiatori viene effettuato per almeno quattro ore al giorno. "I decibel di inquinamento acustico consentiti per legge – fa notare Sergio Cucci – vanno dai 60 agli 80. Tra 80 e 100 sono già considerati dannosi. I soffiatori arrivano a 110 decibel. I soffiatori di questo tipo in alcune città europee sono stati proibiti, visto che sollevano anche polveri sottili".

Oltretutto "spazzano via i semi portati dal vento e uccidono i piccoli animali – aggiunge Massimo Benetti –. Abbiamo chiesto al Comune di utilizzare soffiatori elettrici, ma senza risultato". "Lavoro in smart working – spiega Andrea Rota – ed è veramente pesante avere nelle orecchie tutta la mattina e a volte anche il pomeriggio, quel rumore. Ho dovuto comprarmi le cuffie antirumore, per riuscire a lavorare. Era impossibile resistere".

Cristina Bertolini