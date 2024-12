Rivoluzione all’Omnicomprensivo di Vimercate: nuova palazzina da 4 milioni di euro

VIMERCATE – La nuova palazzina da 4 milioni per il Vanoni, il trasloco del Floriani ad Agrate per altri 10: “l’Omnicomprensivo cambia faccia”, primi risultati in attesa della trasformazione in campus delle scuole superiori di Vimercate su progetto del Politecnico, valore 80 milioni. Ci sono anche il Banfi e l’Einstein.

La Provincia replica al centrosinistra che l’aveva accusata di non aver messo un euro sulla manutenzione del complesso di via Adda, meta ogni giorno di 5.500 fra studenti, docenti e dipendenti. “Sul polo abbiamo investito più di un quarto dei fondi del Pnrr a nostra disposizione - spiega il presidente Luca Santambrogio - la sua riqualificazione è uno dei nostri obiettivi strategici, già avviata nel 2023 con azioni tangibili”. La prima è stata la presentazione del progetto della futura scuola a ragazzi, insegnanti e famiglie, al centro, “un modello che si ispira alle università internazionali per rispondere in maniera efficace alla domanda di formazione”.

“Lavori di questa portata non possono essere completati in pochi mesi, richiedono una programmazione pluriennale - aggiunge - la complessità logistica deve tenere conto della continuità didattica e impone una gestione attenta per garantire la sicurezza di tutti. Trovare una collocazione temporanea che tenga conto di tutti questi aspetti è il primo passo”. Non ci sono solo i grandi interventi, ma anche quelli di minore entità “e non per questo meno significativi”, dalla riqualificazione dell’auditorium, lavori terminati l’estate scorsa per 350mila euro, alla sistemazione del tetto della palestra per altri 550mila euro.

Si aggiungono il restyling dell’impianto di riscaldamento, 900mila euro con la sostituzione di oltre mille valvole e il rifacimento della centrale termica nel 2025. Nell’elenco anche la nuova tensostruttura del campo sportivo, 200mila euro con lavori al via la prossima estate e la manutenzione straordinaria, altri 200mila euro. “La sistemazione del plesso è già cominciata - conclude Santambrogio - e la spesa è di 16 milioni 200mila euro, ai quali bisogna aggiungere mezzo milione per il supporto del Politecnico”.