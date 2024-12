Monza, la scuola chiude la strada: in via Omero i bimbi sfrattano le auto

Monza – Prove di gioco per i bimbi e di vivibilità pedonale sulla strada delle scuole a San Rocco. Venerdì, dalle 12 alle 18 (con strada chiusa al traffico dalle 9:30 alle 19), via Omero verrà chiusa al traffico per sperimentare quanto il quartiere sia pronto alla rivoluzione prevista dal Sus (Strategia di sviluppo urbano sostenibile, ovvero il progetto in atto per la riqualificazione delle scuole del quartiere e l’introduzione di nuove piste ciclabili, strade pedonali e più verde).

La pedonalizzazione dell’area permetterà la realizzazione dell’evento’Via Omero: una strada per giocare’, diventando uno spazio di festa, socializzazione, divertimento e riflessione dedicato soprattutto ai bambini dell’Istituto comprensivo Koinè e alle loro famiglie, sensibilizzando l’intera comunità sui temi della mobilità sostenibile, della salute e della sicurezza delle strade scolastiche. L’evento è a cura del Comune in collaborazione con l’Ic Koiné, la Consulta di San Rocco, cittadini attivi e Amat.

Ci saranno cinque aree tematiche, in cui i partecipanti, organizzati in gruppi, avranno l’opportunità di ruotare, dedicando del tempo a ogni attività e sperimentando tutte le proposte disponibili, tra percorsi di Rollercross per gli amanti dei pattini, postazioni dedicate a “giochi di corte“ e bocce. E ancora, un laboratorio creativo per bimbi di addobbi natalizi, un angolo letture, laboratori didattici di Amat sulla mobilità, un campo da basket, attività di rugby e un percorso bootcamp capace di combinare esercizi fisici e divertimento, predisposti da parrocchia, asili e scuole, società sportive, associazioni ed esercizi commerciali del territorio, con la polizia locale che si occuperà di un laboratorio stradale.

Immancabile la presenza dell’Istituto comprensivo Koiné, con il coinvolgimento diretto degli alunni della scuola secondaria di primo grado che parteciperanno alle attività dalle 12 alle 14 con una distribuzione di lunch box, dei bambini della scuola primaria che saranno coinvolti dalle 14 alle 16.30 e infine dei più piccoli delle scuole dell’infanzia e del nido, che potranno accedere dalle 16 alle attività proposte. L’occasione permetterà a Comune e Consulta di illustrare ai cittadini il progetto Sus.