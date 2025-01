Scuola e bottega. La provincia-modello. Anche gli studenti timbrano il cartellino

Dai banchi di scuola all’impiego con la “filiera 4+2“. Fino al 10 febbraio circa duemila ragazzi monzesi di terza media sono chiamati a scegliere la scuola superiore. La provincia di Monza e Brianza offre 11 percorsi della cosidetta “filiera 4+2“, cioè 4 anni di scuola superiore a cui si aggiungono due anni di ITS (Istituto tecnico superiore, metà in aula e metà al lavoro) che permettono di entrare in azienda già da studenti, farsi conoscere e magari, al termine, ricevere un conratto. Corrispondono al 15% dell’intera offerta presente in Lombardia. La provincia targata Mb si colloca così tra le prime in Italia, per rapporto tra offerta formativa e popolazione scolastica.

In ambito provinciale, il 22% degli istituti secondari di secondo grado ha attivato almeno un percorso di filiera, distribuito in 8 Comuni: nella Brianza delle Groane (Meda e Cesano Maderno) si trovano IPC Milani di Meda (Servizi Commerciali), IIS Versari (Amministrazione, Finanza e Marketing). In Alta Brianza (Seregno e Carate Brianza) ci sono l’Istituto Bassi (SIA - Servizi Informativi Aziendali, già autorizzato nel 2024/25), il Parini (Servizi della Logistica) e il Don Gnocchi di Carate Brianza con l’ alberghiero.

A Monza propongono la formula 4+2 l’Ipsia Ferrari (Manutenzione ed Assistenza), IPC Caravaggio (Servizi Commerciali). Poco lontano, a Muggiò, l’IIS Martin Luther King è già stato autorizzato anche al Liceo del Made in Italy. A Brugherio si trova la Clerici Academy, mentre a Vimercate l’IIS Floriani offre il corso di Manutenzione ed Assistenza per auto. "L’adesione di così tante scuole della nostra provincia alla riforma 4+2 – sottolinea la dirigente dell’Ambito territoriale, Vincenza Maria Berardi – è la dimostrazione della volontà di investire su percorsi di istruzione all’avanguardia, in grado di rispondere concretamente alle esigenze del mercato del lavoro e di accompagnare i giovani verso un futuro professionale solido e qualificato".

In questi giorni, con l’apertura delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico, famiglie e studenti potranno consultare la piattaforma Unica del ministero per scoprire le scuole della provincia che offrono i percorsi 4+2. L’iniziativa rappresenta un’opportunità straordinaria per accedere a un’offerta formativa innovativa e orientata all’occupabilità giovanile.

L’adesione di numerosi istituti scolastici al modello di “filiera 4+2“ rappresenta un’opportunità fondamentale per il sistema formativo locale, strettamente legato alla solida realtà produttiva del territorio e alla presenza di tre ITS Academy (Fondazione Green, Fondazione Messina, Fondazione Ammi). Tali istituti di alta specializzazione offrono percorsi mirati, per rispondere in modo efficace alle richieste del mercato del lavoro, contribuendo alla crescita economica e occupazionale della provincia. "L’Ufficio scolastico territoriale – ricordano i referenti d’area, Roberto Manna e Francesco Parrella – ha promosso incontri informativi con i dirigenti scolastici, con i docenti e i rappresentanti del mondo imprenditoriale e un percorso formativo specifico per i docenti della scuola secondaria di primo grado, strategici nel dare il consiglio di indirizzo ai ragazzi".