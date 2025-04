Scuola di legalità in municipio. Gli studenti siedono in Consiglio

Si avvia alla fase conclusiva il progetto “Scuola e Legalità: un impegno in Comune“, con cui gli studenti delle superiori monzesi hanno potuto apprendere il funzionamento della macchina amministrativa della città. In questi mesi sono stati quattro gli istituti superiori di Monza coinvolti – Carlo Porta, Hensemberger, Mapelli ed Enzo Ferrari –, con un totale di circa 200 studenti dal 2° al 5° anno. Dopo la fase formativa svolta a scuola e gli incontri al palazzo del Comune di piazza Trento (con le simulazioni di Consiglio comunale), il progetto entra ora nella terza fase: il concorso d’idee. Gli studenti saranno protagonisti nella creazione e presentazione di progetti e iniziative volte alla promozione della legalità, mettendo in pratica quanto appreso nel corso delle visite in Comune. Mercoledì scorso sono stati gli alunni dell’Istituto di istruzione superiore Enzo Ferrari, con due classi del terzo e quarto anno dell’indirizzo Grafica e Comunicazione, a concludere il ciclo di visite. I ragazzi hanno incontrato l’assessore alla Legalità Ambrogio Moccia per poi prendere posto negli scranni dei consiglieri e degli assessori e partecipare a un dibattito guidato dalla presidente del Consiglio comunale Cherubina Bertola. Quello di mercoledì è stato l’ultimo appuntamento di questo percorso di confronto con le istituzioni locali, prima dell’avvio del concorso d’idee, che porterà alla selezione e premiazione delle migliori proposte elaborate dai ragazzi. L’evento conclusivo si terrà il 23 maggio al Teatro Manzoni e vedrà la partecipazione di oltre 600 studenti. Saranno premiati da una giuria interna al Comune i progetti più meritevoli, alla presenza del sindaco Paolo Pilotto, dell’assessore occia e della presidente Bertola. "Grazie a quest’iniziativa - afferma la presidente del Consiglio comunale -, gli studenti hanno potuto toccare con mano le dinamiche del Consiglio comunale, sperimentando in prima persona quali meccanismi regolano la discussione delle mozioni relative al governo della città". "Il percorso che questi giovani studenti stanno affrontando - dichiara il sindaco Paolo Pilotto - non è solo un’attività formativa preziosa per sviluppare fin da giovani una conoscenza migliore delle istituzioni, ma costituirà per loro anche la premessa di un approccio all’idea di servizio pubblico meno condizionata da pregiudizi e stereotipi".

Alessandro Salemi