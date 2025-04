Scontro tra auto e moto all’incrocio. Donna di 59 anni in pericolo di vita

C’è una donna in pericolo di vita, un uomo grave in ospedale ma in condizioni per fortuna più rassicuranti e un’anziana sotto choc. È questo per il momento il bilanvio di un grave incidente stradale accaduto nel tardo pomeriggio di venerdì a Giussano.

Erano le 18.10 circa quando in corrispondenza dell’intersezione tra le vie IV Novembre e Udine, ai confini con Seregno, una donna di 71 anni al volante di una Citroen C3 ha avuto una collizione con una motocicletta, per ragioni ancora al vaglio degli inquirenti. Alla guida della moto, c’era un uomo di 61 anni di Seregno e sul sedile posteriore c’era come passeggera una donna di 59 anni di Arcore.

A seguito del violento impatto l’uomo, sbalzato di sella e rovinato pesantemente sull’asfalto, è stato trasportato all’ospedale San Raffaele di Milano in codice giallo. Peggio purtroppo si sono sono rivelate sin dal primo momento le condizioni della donna che viaggiava assieme a lui: la passeggera della moto è stata rianimata a lungo ed è stata portata con l’elisoccorso partito da Como all’ospedale di Varese, dove è stata ricoverata in prognosi riservata e in pericolo di vita. La donna in auto, pur sotto choc, non è stata portata in ospedale.

Oltre a due ambulanze e all’auto medica, sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Giussano agli ordini del comandante della Compagnia di Seregno, il capitano Corrado Quarta, per fornire appoggio per quanto riguardava la gestione della viabilità, che è stata interrotta per consentire di soccorrere i feriti. I rilievi dell’incidente sono invece a cura della polizia locale di Giussano, che ha aperto le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

Dario Crippa