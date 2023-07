Schiacciato col muletto Travolto da un collega

di Sonia Ronconi

È stato travolto dal muletto guidato da un collega, grave un operaio di 38 anni. L’infortunio sul lavoro è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri all’interno della ditta “Pino Domenico“ di Carate Brianza. Immediati i soccorsi, allertati dagli stessi colleghi del ferito: il 38enne ha riportato un grave trauma a una gamba ed è stato portato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Alle 15.20 di ieri tutti gli operai erano al lavoro nell’azienda di via Padre Franco Ivaldi specializzata nello stampaggio di contenitori in plastica per l’industria alimentare. Ad un tratto un operaio alla guida di un muletto ha investito, durante una manovra, il collega. Una gamba è rimasta sotto il mezzo. I soccorsi sono stati tempestivi. Il personale dell’ambulanza e dell’automedica hanno stabilizzato il 38enne ferito e lo hanno accompagnato all’ospedale di Monza. Per i rilievi in via Padre Ivaldi sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno poi informato gli uffici del Servizio prevenzione sicurezza negli ambienti di lavoro di Ats Brianza, successivamente intervenuti con una squadra di tecnici. Sarà necessario fare chiarezza sulla dinamica dell’incidente, accertare se siano state adottate tutte le norme sulla sicurezza e se, eventualmente, il muletto sia uscito dai percorsi dedicati o se l’operaio ferito si trovasse in una zona vietata ai pedoni.

Si tratta dell’ennesimo infortunio sul lavoro in Brianza. Un mese fa in una ditta sempre di Carate Brianza, in via Lombardia, un lavoratore è rimasto gravemente ferito ad una mano, rimasta incastrata in un rullo chiodato. Alle 8 del 20 giugno a Seregno un 54enne è precipitato da un’altezza di 15 metri mentre si trovava su un cestello di un camion gru. Le circostanze esatte dell’accaduto sono ancora oggetto di indagine, ma sembra che l’uomo sia stato urtato da un altro mezzo di lavoro, durante una manovra, venendo poi sbalzato a circa 15 metri. Aveva riportato un trauma cranico, alla schiena, traumi agli arti superiori ed inferiori. L’uomo pur ricoverato in prognosi riservata in ospedale, miracolosamente è vivo.