La truffa online, false e-mail sugli abbonamenti ai servizi streaming di film e serie tv. Ecco come difendersi

Milano, 14 febbraio 2024 – Nuovo allarme truffa via e-mail dagli esperti del Commissariato di Pubblica sicurezza online. Questa volta si tratta di “false comunicazioni che ti informano dell’imminente scadenza dell’abbonamento ai servizi di streaming di film e serie tv.

La truffa

La e-mail riproduce perfettamente grafica e loghi della piattaforma di streaming e richiede di inserire i dati della carta di credito per rinnovare l’abbonamento in scadenza. “Si tratta – spiega il Commissariato - di una truffa che permette ai cyber-criminali di carpire i dati della carta di credito della vittima al fine di eseguire addebiti illeciti sul conto corrente”. Le piattaforme che offrono servizi online non chiedono mai di inserire dati personali e bancari tramite e-mail o sms come specificato sempre nei contratti che stipuliamo con loro. Il consiglio è quello di verificare lo stato dell’abbonamento attraverso l’apposita app o il sito ufficiale, senza utilizzare i link ricevuti tramite sms o posta elettronica.

Falsi messaggi Inps

L’allarme viene a pochi giorni da quello sulle truffe legate a messaggi apparentemente proveniente dall’Inps, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. In questo caso l'obbiettivo è impossessarsi dei dati sensibili degli utenti che cadono nella truffa. La falsa comunicazione informa il destinatario del messaggio che “per continuare a recepire i suoi benefici presso Inps” è necessario aggiornare i propri dati sul portale raggiungibile tramite un link allegato. Seguendo le istruzioni indicate, la vittima si troverà su un falso sito che utilizza colori e loghi del tutto simili a quelli dell’Istituto e viene indotta a fornire all’impostore informazioni anagrafiche, copia del documento d’identità, della tessera sanitaria e selfie con il documento.