Scatta la stagione. Nove mesi di gare da vivere a tutto gas

Nove mesi caratterizzati da una serie di appuntamenti nazionali e internazionali, motoristici e non: è ricco il calendario 2025 dell’autodromo di Monza. La lunga cavalcata inizia questo fine settimana con il Ferrari Challenge Europe, il monomarca del Cavallino Rampante, giunto all’edizione numero 33, che inaugura la propria stagione sul circuito brianzolo. Il campionato “tutto rosso” torna sulla leggendaria pista monzese a quattro anni di distanza dalla sua ultima apparizione. Il Ferrari Challenge Europe vedrà sfidarsi nel Tempio della Velocità le 296 Challenge. Per quanto riguarda i partecipanti, numeri da record con 72 piloti al via in rappresentanza di 22 Paesi e di 30 concessionari. Dopo i primi giri di pista di ieri, il programma prevede oggi prove libere dalle 9 alle 18, domani le sessioni di qualifica al mattino (dalle 9 alle 11.45) e nel pomeriggio le tre gare da 30 minuti (più un giro) ciascuna suddivise in Coppa Shell Am, Trofeo Pirelli e Trofeo Pirelli Am (queste due corrono insieme), e Coppa Shell nei seguenti orari: 14, 15.15 e 16.30. A seguire gli Hot Laps Corse Clienti (30 minuti). Identico programma per domenica. L’ingresso per il pubblico è libero, mentre quello al paddock sarà riservato esclusivamente ai clienti e agli ospiti Ferrari. Domani e domenica, i parcheggi P8 e P9 saranno disponibili per il pubblico con le seguenti tariffe, pagabili direttamente in autodromo: auto 15 euro al giorno, moto 5 euro; minibus e bus 30 euro. Le gare della domenica verranno introdotte da una suggestiva coreografia.

Gli ingressi per il pubblico saranno Gate A (Vedano al Lambro) e Gate B (Santa Maria alle Selve, Biassono). Le persone con disabilità avranno accesso alla sala 112 del Building Hospitality e potranno usufruire del parcheggio dedicato situato di fronte al Monza Circuit Shop, nei pressi della Statua di Fangio.

L’autodromo riaprirà poi le porte ad aprile con un fine settimana per gli amanti delle auto storiche: si comincia giovedì 10 con la partenza della XVI edizione della Rievocazione Storica della Coppa Milano-Sanremo e si prosegue con il primo appuntamento dell’anno di Aci Historic Racing Weekend (11-13 aprile) che comprende il Campionato italiano velocità circuito auto storiche, Top Jet F2000 Trophy, Mitjet Italia Racing Series, Colmore Ytcc (vetture Turismo e GT sino al 1990), Colmore Nrcc (Turismo, GT, Sport Prototipi, V8 Saloons, Nascar e Can AM sino al 2000) e Von Trips.

R.M.