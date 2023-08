Scalo Sobborghi Monza: aperte le porte al commercio

La stazione di Monza Sobborghi apre le porte al commercio. Un’attività commerciale all’interno del secondo scalo ferroviario cittadino.

La proposta arriva direttamente dalla Società Ferservizi Spa, che nei giorni scorsi ha presentato una gara di manifestazione di interesse per la locazione a fini commerciali dello spazio all’interno della stazione di Monza Sobborghi.

Il termine per la presentazione dell’offerta è fissato per le ore 12 del 10 ottobre 2023. Il documento - pubblicato sull’albo pretorio del Comune di Monza - spiega le caratteristiche dello spazio da affittare e delle tipologie di attività commerciali che non possono essere svolte.

La porzione immobiliare all’interno della stazione è di 169 metri quadrati. "Il locale – si legge nel documento – dovrà essere adibito ad attività commerciale rivolta principalmente alla clientela ferroviaria con espressa esclusione di sala giochislot, money transfer, compro oro, sexy shop e altre attività commerciali che, per tipologia di prodotti offerti e per l’attività esercitata, espongano RFI S.p.A. ed in genere il Gruppo FS Italiane al rischio di un danno all’immagine". Da anni, ormai, la stazione ferroviaria di Monza Sobborghi soffre la mancanza di servizi, tra i quali quello di un bar rivendita anche dei biglietti del treno. Tante le segnalazioni e le lamentele da parte dei pendolari che, soprattutto in passato, avevano lamentato la mancanza di servizi in stazione auspicando il recupero e l’apertura di un’attività commerciale proprio nella piccola stazione cittadina.

B.Api.