Sassaiola contro i treni. Assalto tra Carnate e Arcore. Circolazione bloccata due ore

Nessun guasto o problema tecnico, per una volta. A causare grossi problemi ieri mattina sulla linea ferroviaria Milano-Lecco, con i relativi pesanti disagi per i pendolari, sono state alcune persone, non meglio identificate, che hanno intralciato i binari e le strette vicinanze degli stessi, lanciando anche dei sassi contro alcuni convogli in transito. Una situazione di chiaro pericolo, che ha costretto Trenord a bloccare la circolazione e rimettere mano alla programmazione. È successo intorno alle 6, nel tratto tra le stazioni di Carnate e Arcore. Appena ricevuto l’allarme la polizia ferroviaria si è precipitata sul posto, ma non ha trovato nessuno. Le persone si sono allontanate spontaneamente, facendo perdere le proprie tracce. Qualche testimone ha parlato di “manifestanti“, anche se non ci sono riscontri in questo senso. Le forze dell’ordine hanno comunque avviato accertamenti e indagini per capire chi possa essere stato l’autore dei gesti. Il problema ha bloccato la linea per un paio d’ore, con alcuni convogli cancellati e altri che sono ripartiti con grossi ritardi. "La circolazione è rimasta sospesa per circa 2 ore e per riprogrammare il servizio la sala operativa di Trenord ha dovuto limitare e cancellare alcune corse", ha specificato l’ente gestore della linea. Sono quindici i treni regionali che hanno subito rallentamenti consistenti, dai 15 fino agli 80 minuti. Una mattinata di passione per i primi pendolari che utilizzano quotidianamente la linea per recarsi sul posto di lavoro o di studio.

Alessandro Crisafulli