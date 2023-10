"Sarà un’opera strategica e sostenibile a Vimercate: Pedemontana in Brianza"

"Un’opera strategica, attesa da molti anni, per collegare l’Est e l’Ovest della Brianza".

Ieri, Luigi Roth, presidente di Pedemontana, ne ha confermato i tempi di realizzazione intervenendo al convegno “Lombardia locomotiva d’Italia“, a Milano. "Si è quasi concluso il progetto esecutivo delle tratte che da Lentate sul Seveso arriveranno a Vimercate e i cui cantieri apriranno a breve, per rispettare la tabella di marcia". Tra i primi lavori "abbiamo previsto le operazioni di bonifica, alle quali dedicheremo particolare attenzione, soprattutto nelle aree tra Seveso e Meda".

Sarà "un’autostrada sostenibile – aggiunge il manager – fatta bene, seguendo i più moderni criteri e utilizzando le ultime tecnologie. Crediamo che un’infrastruttura debba portare un servizio a un territorio: in quest’ottica, Pedemontana andrà a beneficio delle tante imprese che sostengono gran parte dell’export italiano, all’interno di un’area densa e urbanizzata dove ci sono tante persone che hanno necessità di spostarsi, soprattutto per lavoro". Senza dimenticare "la vicinanza alla comunità integrando l’attenzione per la vita delle persone e dei sistemi sociali ed economici in ogni processo. È per questo che siamo stati e saremo sempre pronti ad ascoltare sindaci, associazioni e cittadini, per adeguare l’opera alle esigenze delle zone dove passerà".

Bar.Cal.