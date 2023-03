San Rocco, addio Bronx Il vecchio rione degli operai tra casermoni e criminali "Ma ora è tutta un’altra vita"

di Cristina Bertolini San Rocco, periferia sud di Monza. Un quartiere con più anime, figlie dell’immigrazione prima dal Sud Italia poi dal resto del mondo. Un rione con un passato difficile, di integrazione e spaccio. "San Rocco ha una sua definizione geografica che in parte lo stacca dal resto della città. La ferrovia, il Lambro e la tangenziale tracciano i confini di un quartiere che quasi potrebbe essere una città a sé", la fotografia di Fabio Clarotto, presidente della Consulta di quartiere. Dove prima era tutta campagna negli anni sono spuntati palazzoni e strade, ma si è lottato anche per difendere gli spazi verdi tra biblioteca e spazi di aggregazione che rendono viva la comunità. Gli anni Settanta ormai sono un lontano ricordo. Gli anni di San Rocco addidato come il Bronx di Monza. Quando la malavita dettava i ritmi del quartiere e lo spaccio era alla luce del sole. "Le case popolari erano state il confino per personaggi mafiosi – ricorda Clarotto –, ma tutto questo è superato. Le case popolari ci sono ancora, sono ben abitate e il quartiere è ben servito con scuole, il centro civico e una bellissima biblioteca. Ma aspettiamo il mega progetto di riqualificazione". C’è sempre...