San Patrignano premia lo spot della Terza C a Barlassina: vincono i ragazzi dell'Istituto

I ragazzi della III C dell’Istituto comprensivo di Barlassina hanno vinto il concorso promosso dalla Comunità di San Patrignano e finanziato dal Dipartimento delle politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri sul tema della prevenzione contro la droga. Durante lo scorso anno scolastico, la classe di Barlassina ha fatto visita alla comunità di recupero che si trova sulle colline romagnole e ha seguito, insieme a coetanei provenienti da Lombardia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna e Marche, alcuni incontri di formazione sul tema. Quindi hanno partecipato al concorso WeCare 4.0 che chiedeva agli studenti di ideare il concept per una campagna di prevenzione che San Patrignano declinerà in favore dei giovani che incontrerà durante le attività in programma in questo anno scolastico appena iniziato e sui social. “Sii il tuo posto felice“ è lo slogan guida del progetto presentato dalla classe di Barlassina e risultato vincitore. Un’idea che vuole porre l’accento sulla necessità di ogni ragazzo di accettarsi per quello che è. "Gli alunni hanno fatto tesoro della testimonianza degli operatori di San Patrignano – racconta il professore di riferimento della classe, Stefano Masini – creando un prodotto che valorizzasse le emozioni provate durante l’incontro". A decretare la vittoria è stata una giuria di esperti dei settori della comunicazione, dell’arte, della cultura e dello spettacolo.

Ga.Bass.