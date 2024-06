Monza, è il giorno di San Gerardo: dalla statua nel Lambro alla sagra delle ciliegie

Monza – Dalle funzioni religiose alle tradizioni consolidate e le mostre dedicate per lo speciale anno in corso: Monza celebra il copatrono San Gerardo. Quella di oggi non è solo la sua tradizionale ricorrenza, ma anche la data di termine dell’anno santo gerardiano, che ha animato la città dal 6 giugno scorso.

La statua del santo sarà adagiata nel fiume Lambro - in centro, all’altezza dell’Oasi di San Gerardino - e resterà ancorata alla riva per tutta la giornata. Alle 10.30 si terrà la Santa Messa alla chiesa di San Gerardo, cui prenderà parte il sindaco, Paolo Pilotto, accompagnato dal gonfalone comunale e dal dono dei tradizionali ceri votivi.

Intanto in via San Gerardo e Largo Esterle prenderà vita la classica sagra delle ciliegie, frutto simbolo del miracolo di Gerardo. Leggenda narra che una notte d’inverno Gerardo avesse promesso e mandato in dono un cesto di ciliegie ai custodi del Duomo, per potervi restare a pregare anche durante la notte. Ovviamente le ciliege non erano un frutto di stagione, quindi venne visto come un miracolo.

I Musei Civici, alle 21, organizzano una speciale visita guidata in onore del santo: un solo celebre quadro, esaminato con attenzione, permetterà di conoscere letteralmente vita, morte e miracoli di Gerardo, sullo sfondo della città medievale con i suoi contrasti. Tutto per ora parla di lui.

Dall’antica parlera dell’Arengario pende uno stendardo che riproduce la sua effigie e anche la 43esima Rievocazione Storica in programma sabato è dedicata a San Gerardo. I dodici mesi appena passati sono coincisi con due anniversari importanti: l’850° della Conventio, l’atto notarile stipulato tra Gerardo, la Basilica monzese e il Comune che ha reso l’ospedale un’istituzione anche civica, e i 400 anni dalla traslazione delle spoglie all’attuale urna conservata nella cappella di San Gerardo nell’omonima chiesa monzese alle porte del centro. All’anno santo gerardiano è dedicata anche la mostra-concorso “La santità sulle rive del Lambro“, aperta da domani al 16 giugno (giorno delle premiazioni) nella Galleria Civica di via Camperio.